Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, finalmente il rinnovo di Maignan: a un certo punto sembrava impossibile

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, finalmente il rinnovo di Maignan: a un certo punto sembrava impossibile

Milan, finalmente il rinnovo di Maignan: a un certo punto sembrava impossibile
Milan, Maignan ha firmato ieri il rinnovo con i rossoneri: contratto fino al 2031 per il portiere francesi. Ecco il racconto da 'Il Corriere dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan e Maignan insieme per tanti anni: ieri è arrivata la firma e l'ufficialità. Il francese e i rossoneri insieme fino al 2031. 'Il Corriere dello Sport' riporta la cronistoria del tanto agognato rinnovo: come ricorda il quotidiano, a un certo punto l'addio del francese dal Milan sembrava quasi scontato. Maignan era arrivato al Milan nel 2021 in sostituzione di Gigio Donnarumma, passato a parametro zero al Psg dopo il mancato accordo per il rinnovo. Maignan è stato tra i protagonisti indiscussi dello Scudetto targato Pioli. La scorsa stagione un calo con qualche errore, come durante l'andata dei playoff di Champions League contro il Feyenoord.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, speranza accesa per Mateta al Milan: il Crystal Palace ci riprova per Strand Larsen>>>

LEGGI ANCHE

Come ricorda il quotidiano la dirigenza rossonera aveva deciso di ritirare sul più bello la prima proposta di rinnovo. Da quel momento muro da parte di Maignan e in estate il tentativo del Chelsea. L'arrivo di Max Allegri lo ha convinto a restare. Con il preparato Claudio Filippi è tornato il rendimento e la passione. Nuova proposta di rinnovo del Milan e la firma, che a un certo punto sembrava impossibile.

Leggi anche
Calciomercato Milan, fiducia in netta crescita per Mateta: accettata l’offerta del Palace...
Calciomercato, speranza accesa per Mateta al Milan: il Crystal Palace ci riprova per Strand Larsen

© RIPRODUZIONE RISERVATA