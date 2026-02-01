Calciomercato Milan, fiducia in netta crescita per Mateta: accettata l’offerta del Palace per Strand Larsen
Come ricorda il quotidiano la dirigenza rossonera aveva deciso di ritirare sul più bello la prima proposta di rinnovo. Da quel momento muro da parte di Maignan e in estate il tentativo del Chelsea. L'arrivo di Max Allegri lo ha convinto a restare. Con il preparato Claudio Filippi è tornato il rendimento e la passione. Nuova proposta di rinnovo del Milan e la firma, che a un certo punto sembrava impossibile.
