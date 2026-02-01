Milan e Maignan insieme per tanti anni: ieri è arrivata la firma e l'ufficialità. Il francese e i rossoneri insieme fino al 2031. 'Il Corriere dello Sport' riporta la cronistoria del tanto agognato rinnovo: come ricorda il quotidiano, a un certo punto l'addio del francese dal Milan sembrava quasi scontato. Maignan era arrivato al Milan nel 2021 in sostituzione di Gigio Donnarumma, passato a parametro zero al Psg dopo il mancato accordo per il rinnovo. Maignan è stato tra i protagonisti indiscussi dello Scudetto targato Pioli. La scorsa stagione un calo con qualche errore, come durante l'andata dei playoff di Champions League contro il Feyenoord.