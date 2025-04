Milan, direttore sportivo: sale il nome di Sartori. C’è un indizio

Il Milan continua la sua corsa per il nuovo direttore sportivo rossonero . Per esperienza, scrive 'La Gazzetta dello Sport', il Diavolo sembrerebbe orientato più su Sartori che su Tare , con Manna outsider. L'unico libero sarebbe l'ex Lazio, ma secondo la rosea, il fatto che il Milan stia prendendo tempo potrebbe essere un indizio contrario a questa possibile scelta: più probabile che si vada a dopo Pasqua. 'La Gazzetta dello Sport' fa anche le percentuali attuali.

Milan, Sartori il futuro direttore sportivo? Spunta un indizio! E in panchina...

Il 51% oggi premierebbe Giovanni Sartori, scrive la rosea. La necessità di tempo si spiegherebbe anche così: il DS del Bologna è sotto contratto fino all'estate del 2027, rinnovato da pochi mesi. La squadra di Italiano si sta giocando la Champions League e non ci dovrebbero essere mosse fino a fine maggio, a campionato e stagione finita. Nella carriera dirigenziale di Sartori figurano solo tre squadre: Chievo, Atalanta e Bologna, tre club portati ai loro massimi livelli sportivi. La scelta dell'allenatore in questo caso potrebbe ricadere su Vincenzo Italiano. L'altro profilo che piacerebbe sarebbe Giovanni Manna. La considerazione fatta per Sartori, conclude 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe valida anche in questo caso: arriverebbe da Napoli in coppia con Conte? D'Amico dovrebbe restare all'Atalanta.