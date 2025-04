Calciomercato Milan, rivoluzione in difesa! Vecchio pallino e una sorpresa

Zlatan Ibrahimovic (consulente RedBird per AC Milan) | Milan News (Getty Images)

Calciomercato Milan, i rossoneri stanno viaggiando verso altri cambiamenti molto importanti. Il nuovo allenatore dovrebbe essere un italiano con forte esperienza in Serie A. Anche a livello dirigenziale si attende un nuovo arrivo, con nomi che rimbalzano giorno dopo giorno. I rossoneri, infatti, sono alla ricerca di un nuovo direttore sportivo da inserire nell'attuale dirigenza. Dopodiché sarà il tempo del nuovo allenatore e delle possibili mosse estive. Il Milan, infatti, potrebbe cambiare in ogni reparto. Da capire poi il futuro di Maignan e Theo Hernandez, entrambi in scadenza nel 2026. Ecco le ultime indiscrezioni sul futuro del Milan. PROSSIMA SCHEDA