Milan, Di Marzio su Fofana: 'Il giocatore non apre alla cessione'

Di questa trattativa ne ha parlato anche Gianluca Di Marzio, aggiornando su questa trattativa che potrebbe evolversi nei prossimi giorni. Secondo il giornalista esperto di mercato, il Galatasaray, in queste ore a Milano per le diverse trattative imbastite con i club di Serie A, starebbe spingendo per il centrocampista francese. Nonostante il pressing turco, Fofana non ha dato aperture sulla partenza dal Milan.