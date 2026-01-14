Milan, Di Marzio su Fofana: 'Il giocatore non apre alla cessione'

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Galatasaray in pressing su Fofana. Di Marzio: “Finora il giocatore non ha dato aperture”

Il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato del pressing del Galatasaray per Fofana durante 'Calciomercato L'originale'. Secondo lui, il giocatore non starebbe aprendo alla destinazione
Nel corso dell'ultima puntata di 'Calciomercato L’Originale', in onda su Sky Sport, il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle principali trattative che coinvolgono i club di Serie A. Ovviamente non poteva mancare il Milan, protagonista in queste prime settimane dopo l'arrivo a inizio mercato di Niclas Fullkrug, in prestito gratuito con diritto di riscatto dal West Ham.

Calciomercato Milan, le ultime sull'interesse del Galatasaray per Fofana

Non solo, però, operazioni in entrata. Il club di Via Aldo Rossi, nelle ultime settimane è al centro di tante trattative legate alle possibili cessioni dei suoi calciatori. Dopo l'interesse del Fenerbahce per Christopher Nkunku, ora un altro club turco spinge per un rossonero. Parliamo, ovviamente di Youssouf Fofana, finito nel mirino del Galatasaray che mira a rinforzare il suo centrocampo in questa sessione di mercato.

Di questa trattativa ne ha parlato anche Gianluca Di Marzio, aggiornando su questa trattativa che potrebbe evolversi nei prossimi giorni. Secondo il giornalista esperto di mercato, il Galatasaray, in queste ore a Milano per le diverse trattative imbastite con i club di Serie A, starebbe spingendo per il centrocampista francese. Nonostante il pressing turco, Fofana non ha dato aperture sulla partenza dal Milan.

