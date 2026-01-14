Calciomercato Milan, la Juventus rischia di soffiare Mateta ai rossoneri

Secondo Di Marzio la Juventus sarebbe fortemente interessata ad acquistare Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace nel mirino anche del Milan da diverso tempo. Per il momento non è chiaro se i bianconeri vogliano completare questo acquisto per gennaio oppure per giugno, ma è sicuro che la Juventus si stia preparando a salutare Dusan Vlahovic, tra l'altro obiettivo per l'attacco del Milan anche lui.