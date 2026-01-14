Pianeta Milan
Calciomercato, attento Milan: la Juventus piomba su Mateta del Crystal Palace

Calciomercato Milan, la Juventus rischia di soffiare Mateta ai rossoneri
Il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato del forte interesse della Juventus per Mateta durante 'Calciomercato L'originale'. Come ricordano i tifosi rossoneri, la punta del Crystal Palace è un obiettivo del Milan per giugno
Durante l'ultima puntata di 'Calciomercato L'originale', in onda su 'Sky Sport' il noto giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato delle principali trattative che riguardano le squadre di Serie A.

Calciomercato Milan, la Juventus piomba su Mateta

In particolare, Di Marzio ha lanciato un'importante notizia legata alla Juventus di Luciano Spalletti, ma che riguarda da vicino anche il Milan. Come noto, infatti, il club rossonero sta già programmando gli acquisti per la prossima sessione estiva di calciomercato, ma rischia di farsi soffiare un obiettivo dalla rivale bianconera.

LEGGI ANCHE: Como-Milan, probabili formazioni: Allegri con le sicurezze a centrocampo. Ballottaggio Nkunku-Pulisic

Secondo Di Marzio la Juventus sarebbe fortemente interessata ad acquistare Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace nel mirino anche del Milan da diverso tempo. Per il momento non è chiaro se i bianconeri vogliano completare questo acquisto per gennaio oppure per giugno, ma è sicuro che la Juventus si stia preparando a salutare Dusan Vlahovic, tra l'altro obiettivo per l'attacco del Milan anche lui.

