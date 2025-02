Milan, Conceicao tempo finito? Resterebbe solo in un caso

Come ricorda Calciomercato.com, Sergio Conceicao potrebbe lasciare il Milan a giugno. Per restare serve una sola condizione. Ecco quale

Milan, Conceicao in bilico? Per restare c'è una sola condizione

Come ricorda Calciomercato.com, Sergio Conceicao ha vinto subito la Supercoppa Italiana con il Milan, ma il mancato passaggio agli ottavi di Champions League ha tolto alla società un incasso di 11 milioni di euro. Non un grande risultati, specialmente dopo il calciomercato invernale dove sono arrivati Walker, Joao Felix e Gimenez. Secondo il sito specializzato, non avrebbero convinto neanche i cambi nel secondo tempo contro il Feyenoord. Nonostante le parole di Ibrahimovic, la conferma eventuale di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan passerebbe da una sola condizione: il quarto posto in classifica e la conquista di un posto nella Champions League della prossima stagione. Secondo Calciomercato.com, gli alibi e il tempo di Sergio Conceicao sarebbe quasi finito. LEGGI ANCHE: Milan, Joao Felix criticato: è una delusione? I numeri dicono che...>>>