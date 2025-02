"Siamo delusi e arrabbiati, il Tapiro è meritato". Così Zlatan Ibrahimovic , consulente di RedBird, ha parlato dell'uscita del Milan dalla Champions League quando Staffelli gli consegna il Tapiro d'Oro dello storico programma 'Striscia la Notizia'. Ecco le sue parole su Theo Hernandez: "Non è stato un momento positivo. Ieri è mancata maturità, ma ora l’obiettivo è rimanere uniti come gruppo per il campionato e la Coppa Italia".

Milan, Ibrahimovic: "Conceicao sta facendo bene. Piena fiducia"

"Conceicao resta?", chiede Staffelli. Ibrahimovic risponde così: "Sta facendo bene: quando è arrivato le cose sono cambiate. Non siamo ancora al cento per cento, ma stiamo migliorando. Ha la nostra piena fiducia". In serata andrà in onda il servizio completo su Canale 5. Una brutto fallimento per il Milan, che ha salutato la Champions League troppo presto. Ecco il video pubblicato dai canali social di 'Striscia la Notizia'.