Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Theo Hernandez nel vortice delle critiche: ecco le sue scuse. Per qualcuno Conceicao è da esonero. Ibrahimovic risponde così e il post eliminazione in Champions League a Milanello. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA