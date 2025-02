Su quattro stagioni a disposizione (negli ultimi anni), il Milan è riuscito a raggiungere il traguardo degli ottativi di finale di Champions League una sola volta, nel 2022/23, quando fu eliminato in semifinale dall’Inter dopo avere sconfitto Tottenham e Napoli. Nel 2021/22 il Milan di Stefano Pioli chiuse addirittura il girone al quarto e ultimo posto, dietro Liverpool, Atletico Madrid e Porto. Nella scorsa stagione arrivarono terzi nel gruppo con Borussia Dortmund, PSG e Newcastle, scendendo in Europa League. Eliminato dalla Roma ai quarti di finale. Ieri i rossoneri sono stati eliminati ai playoff dal Feyenoord. Un impatto importante anche per quanto riguarda l'aspetto economico. Ad aiutarci ecco l'analisi di 'Calcio e Finanza'.