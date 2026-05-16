Ricordiamo che il Diavolo ha provato a chiudere per Akanji e Gomez in passato. Aké potrebbe essere un salto di qualità immediato per la difesa di Allegri. Di recente, noi di Pianeta Milan abbiamo spiegato approfonditamente perché l'olandese sarebbe adatto al Milan . Non servirebbe poi molto per convincere il Manchester City : Aké gioca poco e, vista la scadenza nel 2027, il club inglese potrebbe aprire alla cessione a un prezzo al ribasso (il sito Transfermarkt lo valuta 15 milioni di euro ). 17 presenze in Premier League, di cui sole 5 dal primo minuto e 626 minuti in campo (dati Sofascore ).

Con Guardiola ha trovato poco spazio, più per scelte tattiche, specialmente dopo l'arrivo a gennaio di Guéhi. L'olandese potrebbe aiutare molto le difficoltà recenti della difesa del Milan: questo perché, nonostante sia un classe 1995, è ancora dotato di grande velocità e scatto, quello che manca al reparto rossonero. Ha tanta esperienza e può giocare ovunque: da centrale in una difesa a quattro, braccetto a tre e anche da terzino. Potrebbe essere un'alternativa importante a Matteo Gabbia: il Milan non ha avuto un vero e proprio cambio per il suo centrale in questa stagione. Ecco la grafica esclusiva di Sofascore con tutti i numeri, i passaggi chiave e i dati sul recupero palla di Nathan Aké!