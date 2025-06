Milan, Ambrosini non torna? Il punto sulla trattativa e le motivazioni

Il Milan starebbe cercando una persona in grado di fare da collante tra squadra, allenatore e società. Probabilmente non sarà Ambrosini

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan starebbe cercando un'altra figura dopo l'inserimento di Igli Tare in dirigenza. Si cercherebbe una persona in grado di fare da collante tra squadra, allenatore e società. Qualità e caratteristiche necessarie? Il Milanismo . Per questo si era fatto in nome di Massimo Ambrosini , oggi opinionista e telecronista, ieri centrocampista e leggenda del Milan. Un nome che avrebbe messo tutto d'accordo.

Milan, Ambrosini: niente ritorno in rossonero? Le ultime novità

Secondo Calciomercato.com, Ambrosini sembrerebbe orientato a non accettare la proposta del Milan. Secondo il sito specializzato, l'ex centrocampista tornerebbe in rossonero con un ruolo diverso e non di rappresentanza. Per questo motivo si andrebbe verso un no.