Milan, torna Ambrosini? L’ex centrocampista risponde così

"Milan? Per ora non ho ricevuto nessun tipo di telefonata, quindi non ho niente da dire".

In sintesi, le parole di Ambrosini ai microfoni chiudono, per il momento, ogni tipo di 'speculazione' su un suo possibile ritorno al Milan in veste dirigenziale. L'ex centrocampista rossonero ha chiarito di non aver ricevuto, al momento, alcuna chiamata dalla dirigenza del club di via Aldo Rossi, lasciando intendere che, ad oggi, non ci sono sviluppi concreti riguardo questa possibilità.