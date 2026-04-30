Milan, altro incontro tra Furlani e Allegri a Milanello: i dettagli

Il Milan corre verso la Champions League: mancano sempre meno giornate al termine del campionato, con i rossoneri che devono vincere ancora due partite per avere la certezza di giocare la prossima edizione della massima competizione europea. Poi spazio al mercato per creare la squadra che verrà al meglio possibile. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', è previsto a Milanello un nuovo incontro tra Giorgio Furlani e Massimiliano Allegri (i due si sono incontrati anche il 17 aprile insieme alla dirigenza). Come sottolinea la rosea, questi tanti incontri nel giro di poco tempo, sarebbero la prova di un progetto che resterebbe in costruzione. Proprio Allegri è il primo a indicare quali ruoli rinforzare a partire da attaccante e mediano, alla ricerca dei giusti profili. Il compito di Furlani resta sempre quello di mantenere i conti sotto controllo. Il focus principale, in questo momento, resterebbe comunque il campo. Fondamentale qualificarsi in Champions League per ottenere 60 milioni di euro di premi UEFA da reinvestire sul mercato.