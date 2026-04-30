Il Milan corre verso la Champions League: mancano sempre meno giornate al termine del campionato, con i rossoneri che devono vincere ancora due partite per avere la certezza di giocare la prossima edizione della massima competizione europea. Poi spazio al mercato per creare la squadra che verrà al meglio possibile. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', è previsto a Milanello un nuovo incontro tra Giorgio Furlani e Massimiliano Allegri (i due si sono incontrati anche il 17 aprile insieme alla dirigenza). Come sottolinea la rosea, questi tanti incontri nel giro di poco tempo, sarebbero la prova di un progetto che resterebbe in costruzione. Proprio Allegri è il primo a indicare quali ruoli rinforzare a partire da attaccante e mediano, alla ricerca dei giusti profili. Il compito di Furlani resta sempre quello di mantenere i conti sotto controllo. Il focus principale, in questo momento, resterebbe comunque il campo. Fondamentale qualificarsi in Champions League per ottenere 60 milioni di euro di premi UEFA da reinvestire sul mercato.
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Milan, altro incontro tra Furlani e Allegri a Milanello: i dettagli
Milan, i possibili colpi con i soldi della Champions League
Chi potrebbe prendere il Milan per cercare di rinforzare la rosa? Per la difesa il nome giusto potrebbe essere quello di Mario Gila della Lazio. Occasione importante visto che è in scadenza nel 2027 e potrebbe costare meno del previsto. La richiesta di Lotito potrebbe essere sui 30 milioni di euro, con tanta concorrenza italiana ed estera. Il difensore biancoceleste sta dimostrando di essere uno dei difensori più interessanti della Serie A, confermando la sua crescita anche con Maurizio Sarri in panchina. A centrocampo occhio a Goretzka, giocatore che per il Milan di Allegri sarebbe perfetto tatticamente, visto che potrebbe giocare senza problemi in ogni ruolo del centrocampo rossonero. Sarebbe ideale come mezzala destra nel 3-5-2 dei rossoneri.
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