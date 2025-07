Milan, Allegri ‘prepara’ Milanello: test e raduno. Ecco chi non ci sarà

Lo staff di Massimiliano Allegri oggi sarà a Milanello. Scrive così 'La Gazzetta dello Sport. Questo per prendere contatto con il nuovo posto di lavoro. Torna il vice Marco Landucci, il preparatore atletico Simone Folletti, il collaboratore tecnico Aldo Dolcetti, il fisioterapista Stefano Grani e gli osservatori Emilio Doveri e Roberto Bosco, che facevano già parte del primo Milan 'allegriano'. Nello staff pure il preparatore dei portieri Claudio Filippi e altri tre collaboratori tecnici come Maurizio Trombetta, Francesco Magnanelli e Bernardo Corradi.

Milan, Allegri si 'riprende' Milanello: test e programma del raduno. Assenze pesanti

Il compito? Preparare il campo ad Allegri che da domani sarà in prima linea per i primi giorni di test. Alcuni giocatori si presenteranno domani e ci saranno anche venerdì; altri arriveranno il secondo giorno. I nazionali sono attesi in ritiro quasi tutti entro domenica. Lunedì mattina ci sarà il primo allenamento, a porte chiuse, poi la conferenza stampa di presentazione di Allegri e seconda seduta di allenamento aperta ai tifosi. Qualche giocatore importante non ci sarà.