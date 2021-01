Mercato Milan – Thauvin vicino: i suoi numeri in stagione | News

Il nome di Florian Thauvin viene accostato sempre con maggiore insistenza al Milan in vista della prossima stagione. Il classe 1993 francese, che ha da un paio di giorni compiuto 28 anni, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e ad oggi sembra improbabile un suo rinnovo col Marsiglia. In Italia piace sia al Milan che al Napoli, mentre in Spagna la concorrenza del Siviglia potrebbe essersi defilata dopo l’arrivo di Alejandro Gomez in terra andalusa.

Dunque, il Milan può davvero tentare l’affondo, viste anche le dichiarazioni di Paolo Maldini di alcune settimane fa. Parole che avevano scatenato la rabbia dei francesi, esternata dalle uscite di Villas Boas prima e dalla dirigenza transalpina poi. Nelle ultime giornate, tuttavia, l’attenzione su questa possibile operazione è tornata ad essere molto alta. Florian, in ogni caso, non sembra risentirne viste le belle prestazione offerte in campo: in questa stagione Thauvin ha disputato col Marsiglia 27 partite tra campionato e coppe, segnando 6 gol e 9 assist.