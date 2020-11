Milan-Thauvin, Villas Boas risponde a Maldini: “Non è stato gentile”

Milan-Thauvin, Villas Boas risponde a Maldini

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il tecnico del Marsiglia André Villas Boas ha risposto in conferenza stampa alle parole di Paolo Maldini, il quale nei giorni scorsi aveva rivelato come il Milan stesse seguendo il classe 1993 Florian Thauvin, in scadenza di contratto col club francese. “Non so cosa succederà, il mercato è imprevedibile. Aspetteremo l’ultima settimana di gennaio, come è consuetudine. Ci saranno molti prestiti. Le parole di Maldini? Sono un po’ false. Dato che sei Maldini, puoi dire alcune cose. Immaginiamo di incontrare il Milan in Europa League, cosa succederà? Non è stato gentile da parte sua, ma è normale: è Maldini, ha il diritto di dire quello che vuole”.

