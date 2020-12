Milan, CFO Marsiglia: “Maldini irrispettoso, rinnovo di Thauvin difficile”

MILAN NEWS – Nei giorni scorsi Paolo Maldini, responsabile dell’area tecnica del Milan, ha ammesso di essere interessato a Florian Thauvin, gioiellino francese classe 1993 del Marsiglia, che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Maldini aveva detto di starci pensando a zero, anche perché il Marsiglia chiede 32 milioni. Parole che però non sono piaciute a Pablo Longoria, CFO del club francese, che ai microfoni di Telefoot ha dichiarato: “Stiamo lavorando per il rinnovo, abbiamo parlato con il suo agente ma è difficile. Le parole di Maldini poi hanno complicato la situazione. Non le abbiamo trovate molto rispettose. Non voglio fare polemica con Maldini e con il Milan, che sta facendo un buon lavoro, ma non ho trovato le sue parole rispettose visto che Thauvin ha un contratto con noi”.

