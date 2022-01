Mercato Milan – Schira: ‘Nessun contatto diretto con la Juve per Kulusevski’

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, non ci sarebbe stato nessun contatto diretto tra il Milan e la Juventus per Kulusevski

La notizia di giornata è sicuramente quella relativa ad un possibile trasferimento al Milan di Dejan Kulusevski. Secondo Nicolò Schira, l'agente del calciatore svedese, Alessandro Lucci, avrebbe sondato il terreno con il Milan per un prestito con diritto di riscatto. Finora, come riporta il giornalista, pare non ci siano stati dei contatti diretti tra i rossoneri e la Juventus. Milan, le top news di oggi: nuovo infortunio. Kulusevski nel mirino.