Mercato Milan – Oggi incontro tra Enzo Raiola e Lotito per Romagnoli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, oggi ci sarebbe stato un incontro tra Enzo Raiola e Claudio Lotito per Alessio Romagnoli

Alessio Romagnoli è sempre più lontano dal Milan . Il capitano rossonero, in scadenza a giugno con il club di via Aldo Rossi, potrebbe cambiare maglia dopo sette stagioni. Nonostante un passato da calciatore alla Roma, il difensore di Anzio non ha mai nascosto la sua fede verso i colori biancocelesti, ovvero quelli della Lazio.

E proprio alla Lazio potrebbe andare Alessio Romagnoli. In questi mesi la trattativa non è andata in maniera lineare tra le due parti, ma oggi potrebbe esserci stata una svolta. Come riporta 'TMW', infatti, c'è stato un incontro, nelle ultime ore, tra Vincenzo Raiola e Claudio Lotito. Il procuratore del calciatore e il presidente del club hanno parlato sul futuro del 27enne capitano del Milan ma anche di Patric, con quest'ultimo che potrebbe rinnovare con la Lazio. Milan, le top news di oggi: ultime sul futuro di Ibrahimovic e Kalulu.