Mercato Milan – Oggi c’è stato l’incontro tra Maldini e Paratici per Tanganga

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Marco Demicheli ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all'interesse del Milan su Tanganga. Questo il suo intervento: "Fino a un'oretta fa c'è stato un incontro con Paratici per Tanganga, obiettivo numero uno per il Milan. Nei giorni scorsi ci sono stati contatti con l'entourage del giocatore. C'è stato un incontro tra Maldini e Paratici per capire come chiudere l'operazione. Il Milan vorrebbe acquistarlo in prestito e non subito a titolo definitivo. Sul tavolo potrebbero esserci altri nomi che sono in uscita dal Tottenham e che potrebbero fare al caso del Milan come Ndombele e Reguilon. L'alternativa a Tanganga è N'Dicka, anche se lì il Milan dovrebbe acquistarlo a titolo definitivo perché in scadenza nel 2023".