Mercato Milan – Difesa, torna Acerbi? E intanto tre calciatori sono in uscita

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, potrebbe tornare a vestire la maglia del Milan: intanto tre rossoneri sono sul punto di partenza

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto sul mercato del Milan. I rossoneri mantengono caldo l'asse con il Lille, in quanto il Diavolo vorrebbe acquistare Sven Botman e Renato Sanches per sostituire i partenti Alessio Romagnoli e Franck Kessié. La dirigenza vorrebbe completare la squadra entro il 4 luglio, ovvero la data prevista per l'inizio del ritiro. Difficile, soprattutto perché Maldini e Massara non hanno rinnovato, ma non impossibile. Oltre ai due giocatori del Lille, attenzione anche all'idea Acerbi.

Acerbi torna al Milan?

Secondo il quotidiano romano, il difensore è in uscita dalla Lazio. In scadenza nel 2025, l'ex calciatore del Sassuolo è alla ricerca di nuovi stimoli e vorrebbe rilanciarsi nel Milan, club in cui ha militato nella stagione 2012-2013. Era un altro giocatore, oggi lontano parente rispetto a quello visto dieci anni fa.

Tre calciatori con la valigia in mano

Non solo il mercato in entrata, ma anche quello in uscita. Oltre ai già citati Romagnoli e Kessié, Castillejo, Gabbia e Ballo-Toure potrebbero dire addio. Il senegalese, nonostante il poco minutaggio concesso da Stefano Pioli in questa stagione, è il vice Theo Hernandez. Il Milan cederà l'ex Monaco una volta trovato una valida alternativa al terzino ex Real Madrid. Riguardo il difensore centrale, su di lui c'è l'interesse della Sampdoria, mentre l'esterno spagnolo potrebbe tornare in patria. Attenzione anche alle situazioni che riguardano Saelemaekers, Rebic e Messias: tutti e tre non sono certi di restare. Calciomercato Milan, colpo 'low cost' dal Real Madrid? Le ultime.