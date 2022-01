Mercato Milan – Di Marzio: “Contatti per Renato Sanches, ma non si farà”

Gianluca Di Marzio ha fornito un aggiornamento importante su Renato Sanches. Tentativo concreto oggi, ma ci sono delle difficoltà

Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha parlato di un tentativo concreto del Milan non andato a buon fine per Renato Sanches. Queste le dichiarazioni: "Il Milan ha fatto di tutto per prendere subito Renato Sanches. Ci sono stati dei contatti con il Lille su una possibile intesa per 25 milioni di euro più bonus. Ma le richieste elevatissime del giocatore sull'ingaggio hanno stoppato tutto e non c'erano tempi tecnici per trattare. Non ci dovrebbero essere ulteriori novità per domani. Magari il Milan ci riproverà a giugno. Questo è un ulteriore segnale del fatto che Franck Kessie non dovrebbe rinnovare".