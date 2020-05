Calciomercato Milan – Ajer, prima offerta del Leicester: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Fino a qualche settimana fa si scriveva che il Milan fosse in trattative avanzate per Kristoffer Ajer, calciatore di proprietà del Celtic. Ora sono emerse nuove indiscrezioni, nello specifico dal collega Nicolò Schira che su Twitter ha scritto di un forte interesse del Leicester. Ma non è questa la novità, visto che i Foxes erano già in lizza per Ajer.

Si parla di un’offerta del Leicester per il Celtic che si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra altissima se consideriamo che si tratta di un giocatore con poca esperienza internazionale e che, con tutto il rispetto, ha giocato nel campionato scozzese.

Kristoffer Vassbakk Ajer, classe 1998, nato a Rælingen in Norvegia. Lo scorso 17 aprile ha compiuto 22 anni, dal 2017 gioca con il Celtic. Attualmente ha un contratto in scadenza nel giugno 2022. In questa stagione ha collezionato 49 presenze, 4 gol e 2 assist. Numeri parecchio rilevanti visto che parliamo di un difensore centrale. Può comunque adattarsi sia da mediano davanti la difesa che come terzino destro, ruoli che in emergenza ha ricoperto nel corso della sua giovane carriera.

Ricordiamo però che l’edizione scozzese del The Sun, nella giornata di ieri, riferiva che Ajer non era nel radar del Leicester. Vedremo quale indiscrezioni verrà confermata o meno. Ajer può tornare utile al Milan, il difensore piace a Ralf Rangnick ma ci sono ancora troppi punti di domanda sul futuro del club rossonero. Intanto proprio dall’Inghilterra giunge voce di un interesse del Milan per un parametro zero >>>