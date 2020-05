Calciomercato Milan, colpo a parametro zero: piace Hendrick

CALCIOMERCATO MILAN – Il mercato della prossima stagione del Milan è ricco di incognite, più di ogni altra stagione precedente. Non si conoscono i piani dirigenziali, chi sarà l’allenatore e chi a capo dell’area tecnico-sportiva. Ciononostante le indiscrezioni sui giocatori accostati ai rossoneri sono in aumento ogni giorno che passa. L’ultimo nome è quello di Jeff Hendrick.

Hendrick è un centrocampista di proprietà del Burnley, solo fino al giugno 2020. Dunque per la prossima stagione sarà ufficialmente svincolato. Parliamo di un classe 1992, lo scorso gennaio ha compiuto 28 anni. 185 cm, piede preferito: destro. Irlandese, nato a Dublino, è un centrocampista centrale che può adattarsi sia da mediano davanti la difesa che da trequartista.

Il suo valore – secondo i colleghi di Transfermarkt – attualmente è di 9 milioni di euro. Ma, come detto, tra qualche settimana/mese (tenendo conto del possibile prolungamento automatico di qualche mese per concludere la stagione) sarà ufficialmente un parametro zero. In questa stagione, ancora da concludere, ha collezionato 27 presenze, segnato 3 gol e servito 2 assist.

Il club rossonero ha reso noto il proprio interesse per Hendrick prima della pandemia coronavirus e sta attualmente valutando le proprie opzioni in vista della prossima finestra di trasferimento. Questo è quanto riferiscono i colleghi inglesi di Sky Sports. Si parla anche della possibilità di un rinnovo di contratto, ma tutto ovviamente dipenderà da quali club si interesseranno al giocatore. Arrivasse il Milan, Hendrick difficilmente opterà per il rinnovo.

