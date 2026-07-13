Il classe 2007 è pronto a iniziare la nuova avventura con il Como dopo il sì a Cesc Fabregas. Occasione persa per il Milan? La nostra analisi sulla situazione
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È quasi arrivato il momento della firma. Mattia Liberali è sbarcato questa mattina a Monza per sottoporsi alle visite mediche di rito con il Como, dove firmerà un contratto fino al 2031 a un milione di euro netto a stagione più bonus. Un'operazione che si concretizza dopo settimane di trattative e che porta il giovane trequartista classe 2007 a fare il grande salto dalla Serie B, dopo un'ottima stagione con il Catanzaro, alla Serie A e alla Champions League.
Intercettato fuori dal centro medico, Liberali ha salutato i presenti con poche parole ma significative: "Sono contento, ho già parlato con Fabregas: non vedo l'ora di iniziare". Il ragazzo ex Milan sembra pronto per questa nuova avventura, che potrebbe lanciarlo definitivamente anche ad alti livelli.
Le cifre dell'operazione sono chiare: il Como pagherà al Catanzaro la clausola rescissoria da 6 milioni di euro, di cui il 50% finirà nelle casse del Milan. Tre milioni, dunque, che torneranno ai rossoneri per un giocatore che avevano lasciato partire appena un anno fa.
È un rimpianto per il Milan?
Il Milan aveva tentato, nelle scorse settimane, di convincere Liberali a tornare in rossonero. Un tentativo last-minute, che però non ha sortito l'effetto sperato: il trequartista ha preferito il progetto del Como, scegliendo Fabregas e la Champions League rispetto a un ritorno in una realtà che, evidentemente, non gli aveva lasciato i migliori ricordi.
Un'occasione di mercato persa e che lascia con l'amaro in bocca i tifosi rossoneri: a queste cifre il suo ritorno al Milan sarebbe stato un vero e proprio affare. I tre milioni guadagnati dalla clausola sono un piccolo risarcimento, ma non cancellano la sensazione di una grande occasione mancata.
Il Como intanto si gode il proprio gioiellino: con Liberali, Nico Paz e Fabregas in panchina i lariani si presentano alla prima Champions League della loro storia con ambizione. Per Liberali è il momento di dimostrare che ha preso la decisione giusta, mostrando il proprio valore sul campo ed a un livello superiore. Per il Milan, invece, è un promemoria su quanto sia importante credere nei propri ragazzi prima che lo facciano gli altri.
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