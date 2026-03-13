Milan, tre attaccanti si giocano il futuro in rossonero: e sul calciomercato ...

Come scrive 'Tuttosport' sarà un finale di stagione importante per tre attaccanti del Milan, tutti in bilico: si parla di Fullkrug, Nkunku e Gimenez. La prima punta tedesca è arrivata a gennaio e ha segnato solo un gol in 12 presenze. I rossoneri lo possono riscattare dal West Ham per circa 5 milioni. Da capire la volontà del ragazzo che per restare in rossonero dovrebbe accettare un ruolo da comprimario. Nkunku arrivato in estate per 37 milioni di euro sta facendo fatica, specialmente con la mancanza di una prima punta fisica al suo fianco. Gimenez è tornato da pochi giorni in gruppo dopo la lunga riabilitazione post operazione alla caviglia di fine dicembre. Anche lui si gioca molto in questi ultimi mesi di stagione.