Calciomercato Milan, i rossoneri entrano nel vivo della loro stagione che sarà cruciale anche per il futuro del club. Se il Diavolo dovesse centrare la qualificazione in Champions League cambieranno anche le ambizioni dei rossoneri e anche il lavoro nella prossima sessione di mercato. Con gli introiti Uefa e più competizioni da giocare, la dirigenza del Milan dovrà muoversi praticamente in ogni reparto per rinforzare la squadra e consegnare ad Allegri una rosa che possa fare bene ovunque.