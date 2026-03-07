Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Gila il colpo in difesa? Tare ci pensa sempre: il punto sul calciomercato del Milan

CALCIOMERCATO MILAN

Gila il colpo in difesa? Tare ci pensa sempre: il punto sul calciomercato del Milan

Gila il colpo in difesa? Tare ci pensa sempre: il punto sul calciomercato del Milan
Calciomercato Milan, con il ritorno in Champions League si dovrà rinforzare anche la difesa. Tare punta sempre a Gila e non solo. I dettagli da 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato Milan, i rossoneri entrano nel vivo della loro stagione che sarà cruciale anche per il futuro del club. Se il Diavolo dovesse centrare la qualificazione in Champions League cambieranno anche le ambizioni dei rossoneri e anche il lavoro nella prossima sessione di mercato. Con gli introiti Uefa e più competizioni da giocare, la dirigenza del Milan dovrà muoversi praticamente in ogni reparto per rinforzare la squadra e consegnare ad Allegri una rosa che possa fare bene ovunque.

LEGGI ANCHE: Milan, 20 milioni per André? Coraggio e puntare sui propri talenti: c'è Comotto che cresce in Serie B>>>

LEGGI ANCHE

In caso di qualificazione nella massima competizione europea, il Milan dovrà lavorare molto sul calciomercato anche in difesa, specialmente se Massimiliano Allegri dovesse puntare ancora sul 3-5-2. Come sottolinea 'Tuttosport' ai quattro centrali oggi a disposizione ne dovrebbero essere aggiunti altri due. Tare avrebbe messo nel mirino da settimane Gila della Lazio, contratto in scadenza nel 2027. Come scrive il quotidiano, Allegri avrebbe già abbracciato volentieri a gennaio volentieri Gatti. In estate potrebbe essere una pista da seguire, come quella di Aké del Manchester City. 

Leggi anche
André ‘scommessa’ da 20 milioni. Milan, abbi il coraggio di puntare sul talento di...
Calciomercato Milan: “Il Diavolo lo segue”. I rossoneri sul difensore che si...

© RIPRODUZIONE RISERVATA