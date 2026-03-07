Dubbi e rumors, ma le parole di Allegri sono chiarissimi. Segnali importanti sul calciomercato e futuro
In caso di qualificazione nella massima competizione europea, il Milan dovrà lavorare molto sul calciomercato anche in difesa, specialmente se Massimiliano Allegri dovesse puntare ancora sul 3-5-2. Come sottolinea 'Tuttosport' ai quattro centrali oggi a disposizione ne dovrebbero essere aggiunti altri due. Tare avrebbe messo nel mirino da settimane Gila della Lazio, contratto in scadenza nel 2027. Come scrive il quotidiano, Allegri avrebbe già abbracciato volentieri a gennaio volentieri Gatti. In estate potrebbe essere una pista da seguire, come quella di Aké del Manchester City.
© RIPRODUZIONE RISERVATA