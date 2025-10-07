Ex Milan, Conceicao vicinissimo all’Al Ittihad: manca solo l’annuncio

Sergio Conceicao non ha lasciato bei ricordi ai tifosi del Milan. Ad esclusione della Supercoppa Italiana vinta nelle sue prime due partite di gestione tecnica, la stagione scorsa è stata negativa. L'ottavo posto in campionato e la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna lo certificano. Dunque, dopo solo sei mesi alla guida dei rossoneri, il tecnico è stato cacciato. Finora, inoltre, è rimasto senza panchina. Nessun'altra squadra lo ha messo sotto contratto, dimostrando di puntare su di lui. Questa situazione è destinata a durare ancora per poco, però. Come già avevamo annunciato nei giorni scorsi, Conceicao è pronto per un'avventura in Arabia, sulla panchina dell'Al Ittihad.