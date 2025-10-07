Sergio Conceicao non ha lasciato bei ricordi ai tifosi del Milan. Ad esclusione della Supercoppa Italiana vinta nelle sue prime due partite di gestione tecnica, la stagione scorsa è stata negativa. L'ottavo posto in campionato e la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna lo certificano. Dunque, dopo solo sei mesi alla guida dei rossoneri, il tecnico è stato cacciato. Finora, inoltre, è rimasto senza panchina. Nessun'altra squadra lo ha messo sotto contratto, dimostrando di puntare su di lui. Questa situazione è destinata a durare ancora per poco, però. Come già avevamo annunciato nei giorni scorsi, Conceicao è pronto per un'avventura in Arabia, sulla panchina dell'Al Ittihad.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Ex Milan, Conceicao vicinissimo all’Al Ittihad: manca solo l’annuncio
CALCIOMERCATO
Ex Milan, Conceicao vicinissimo all’Al Ittihad: manca solo l’annuncio
Sergio Conceicao, ex allenatore del Milan, è pronto a cominciare una nuova avventura in panchina. In Arabia lo aspetta l'Al Ittihad. Dal Portogallo annunciano che manca solo l'annuncio
Conceicao all'Al Ittihad: cosa manca?—
LEGGI ANCHE: Top News: le parole di Rabiot, Milan-Como a Perth, quante critiche a Leao, Tonali ...>>>
Le notizie più recenti arrivano dal paese natale del tecnico. In Portogallo, 'A Bola' scrive che per l'arrivo dell'allenatore in Arabia è ormai quasi tutto fatto. Conceicao sta terminando le ultime formalità con il club della Saudi Pro League, firma di contratto compresa. Manca ormai solo l'annuncio ufficiale. L'ex allenatore del Milan firmerà un biennale e avrà l'obiettivo di competere per il titolo. La squadra è piena di ottimi giocatori, tra cui Kanté e Benzema, e l'anno scorso ha vinto la Saudi Pro League.
© RIPRODUZIONE RISERVATA