L'ex allenatore del Milan Sergio Conceicao è pronto a tornare in panchina. Difficilmente qualcuno ricorderà positivamente la sua esperienza rossonera. Nonostante fosse iniziata come meglio non si poteva (ovvero con la vittoria della Supercoppa Italiana), il prosieguo della stagione è stato ampiamente negativo. Lo testimoniano l'uscita dalla Champions League al play-off, la sconfitta in finale di Coppa Italia e l'ottavo posto in Serie A.