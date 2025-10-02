Pianeta Milan
Ex Milan, Conceicao va ad allenare in Arabia: ecco quale sarà la sua prossima squadra
L'ex allenatore del Milan Sergio Conceicao è pronto a dire sì a una squadra araba. Lo ha riportato l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano tramite il suo profilo X
L'ex allenatore del Milan Sergio Conceicao è pronto a tornare in panchina. Difficilmente qualcuno ricorderà positivamente la sua esperienza rossonera. Nonostante fosse iniziata come meglio non si poteva (ovvero con la vittoria della Supercoppa Italiana), il prosieguo della stagione è stato ampiamente negativo. Lo testimoniano l'uscita dalla Champions League al play-off, la sconfitta in finale di Coppa Italia e l'ottavo posto in Serie A.

Ora, però, è molto vicino a tornare ad allenare. Ad aspettarlo ci sarebbe l'Al Ittihad, la squadra araba per cui militano Kanté e Benzema. Lo ha comunicato tramite il proprio profilo X l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano.

Le parole del giornalista: "L'Al Ittihad ha raggiunto un accordo verbale per assicurarsi Sérgio Conceição come nuovo allenatore! Come rivelato in esclusiva nella giornata di oggi, l'accordo è in una fase avanzata. Bisogna solo sistemare la durata del contratto, che dovrebbe essere di due anni. Conceição ha detto sì all'Al Ittihad".

