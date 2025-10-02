Milan Futuro, Geroli firma il suo primo contratto da professionista

La stagione del Milan Futuro di Massimo Oddo è iniziata piuttosto bene. Dopo la retrocessione dalla Serie C della passata stagione, i ragazzi della formazione under-23 sembrano aver approcciato bene con la nuova categoria. Dopo cinque giornate di campionato il Milan Futuro è al secondo posto della classifica del girone B di Serie D. Gli undici punti guadagnati sono frutto delle tre vittorie e dei due pareggi ottenuti. Dunque, fin qui sono ancora imbattuti. A queste prestazioni - e alle due uscite in Coppa Italia Serie D - ha partecipato anche Matteo Geroli. Il centrocampista classe 2007 ha collezionato 6 presenze e 1 assist. Oggi - come ha comunicato ufficialmente il club - il ragazzo ha firmato il suo primo contratto da professionista.