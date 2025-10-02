La stagione del Milan Futuro di Massimo Oddo è iniziata piuttosto bene. Dopo la retrocessione dalla Serie C della passata stagione, i ragazzi della formazione under-23 sembrano aver approcciato bene con la nuova categoria. Dopo cinque giornate di campionato il Milan Futuro è al secondo posto della classifica del girone B di Serie D. Gli undici punti guadagnati sono frutto delle tre vittorie e dei due pareggi ottenuti. Dunque, fin qui sono ancora imbattuti. A queste prestazioni - e alle due uscite in Coppa Italia Serie D - ha partecipato anche Matteo Geroli. Il centrocampista classe 2007 ha collezionato 6 presenze e 1 assist. Oggi - come ha comunicato ufficialmente il club - il ragazzo ha firmato il suo primo contratto da professionista.
Milan Futuro, Geroli firma il suo primo contratto da professionista
Matteo Geroli, centrocampista classe 2007, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Continuerà a far parte del progetto Milan Futuro. Ecco il comunicato del club
(fonte: acmilan.com): "AC Milan comunica che Matteo Geroli ha firmato il suo primo contratto da professionista. L’attaccante, classe 2007, da nove stagioni in rossonero, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".
