Franck Kessié ha lasciato un ottimo ricordo in Italia. In Serie A il centrocampista ivoriano ha vestito le maglie di Atalanta e Milan. Con entrambe ha fatto bene ma solo con la seconda ha vinto e si è fatto notare come centrocampista di livello internazionale tanto da passare al Barcellona dopo essere arrivato alla scadenza del contratto con il club rossonero. Poi, dopo un solo anno in Catalogna, l'ivoriano ha scelto l'Arabia. Ha appena iniziato la sua terza stagione all'Al Ahli. Tuttavia, la sua situazione contrattuale è in bilico. Lo ha riferito Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, tramite un video pubblicato sul suo canale YouTube.
Ex Milan, Kessié verso la fine della sua avventura in Arabia. Ritornerà in Italia?
Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha parlato della situazione dell'ex Milan Franck Kessié. Ritorno in Italia in vista? Diverse squadre di Serie A potrebbero essere interessate a lui
Una breve considerazione sull'ex centrocampista del Milan: "La situazione di Franck Kessié è da tenere d’occhio. Il rinnovo è ancora in fase iniziale e non ha ancora preso slancio. Si tratta di un dossier aperto, che potrebbe evolversi nelle prossime settimane". Alcuni club italiani potrebbero essere alla finestra. Già quest'estate si era parlato di Juventus e Fiorentina interessate all'ivoriano.
