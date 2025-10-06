Franck Kessié ha lasciato un ottimo ricordo in Italia. In Serie A il centrocampista ivoriano ha vestito le maglie di Atalanta e Milan. Con entrambe ha fatto bene ma solo con la seconda ha vinto e si è fatto notare come centrocampista di livello internazionale tanto da passare al Barcellona dopo essere arrivato alla scadenza del contratto con il club rossonero. Poi, dopo un solo anno in Catalogna, l'ivoriano ha scelto l'Arabia. Ha appena iniziato la sua terza stagione all'Al Ahli. Tuttavia, la sua situazione contrattuale è in bilico. Lo ha riferito Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, tramite un video pubblicato sul suo canale YouTube.