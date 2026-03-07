Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Allegri segnali chiari di coesione. E sul futuro ...
L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa: il punto sul calciomercato e sul futuro al Milan parla chiaro. Ecco la nostra analisi
"Ora parlare di mercato, di altri giocatori, non ha senso". Massimiliano Allegri ha parlato così delle notizie di calciomercato che riguardano il Milan e il calciatore del Corinthians André. "Tutti, tutti, dobbiamo essere concentrati su quest'anno e l'obiettivo. Poi la società lavora per il futuro, è giusto, ma ora non dobbiamo spendere energie su altro", ha continuato in conferenza. La 'pillola' più interessante detta ai giornalisti alla vigilia di Milan-Inter riguarda il calciomercato invernale: "Insieme alla società abbiamo fatto valutazioni. Non c'erano difensori che potevano migliorare il reparto, di cui sono contento. Gabbia sarà a disposizione in 20/30 giorni, così come Ruben, poi c'è Odogu che sta crescendo molto".

Calciomercato Milan, che segnali di Allegri per il futuro

Si è parlato infatti tantissimo del calciomercato inverale e del mancato arrivo di un difensore esperto che potesse completare il reparto in vista della seconda parte della stagione. Le parole di Allegri sono chiare e vanno contro gli ultimi rumors sulle possibili posizioni diverse nella società rossonera: "Insieme alla società abbiamo fatto valutazioni". Chiaro e preciso, il Milan insieme al suo allenatore ha ritenuto come non ci fosse la possibilità di migliorare il reparto a gennaio. Giusto o non giusto (qui rientra il parere personale) è un segnale importante quello che ha lanciato Allegri: il calciomercato invernale, almeno per quanto riguarda il difensore è stato pensato e gestito da società e allenatore.

A questo si vanno ad aggiungere le parole sul futuro dette da Allegri: "Io ho un contratto fino al 2027, il futuro è domani e poi la prossima. Sono contento al Milan, stiamo lavorando per il futuro". Stiamo lavorando per il futuro. Parole che sono un balsamo in questo momento per i tifosi del Milan dopo tutte le voci degli ultimi giorni. Lo spirito e la strategia per il futuro dev'essere questa: sul calciomercato e non solo, il Milan deve collaborare e lavorare insieme al suo allenatore.

 

