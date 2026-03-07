Calciomercato Milan, Allegri segnali chiari di coesione. E sul futuro ...

Si è parlato infatti tantissimo del calciomercato inverale e del mancato arrivo di un difensore esperto che potesse completare il reparto in vista della seconda parte della stagione. Le parole di Allegri sono chiare e vanno contro gli ultimi rumors sulle possibili posizioni diverse nella società rossonera: "Insieme alla società abbiamo fatto valutazioni". Chiaro e preciso, il Milan insieme al suo allenatore ha ritenuto come non ci fosse la possibilità di migliorare il reparto a gennaio. Giusto o non giusto (qui rientra il parere personale) è un segnale importante quello che ha lanciato Allegri: il calciomercato invernale, almeno per quanto riguarda il difensore è stato pensato e gestito da società e allenatore.