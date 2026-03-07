Come scrive 'Tuttosport' Allegri si aspetterebbe almeno una prima punta dalla prossima sessione di calciomercato per il suo Milan. Non più Mateta (cercato a gennaio) o Vlahovic (vicino al rinnovo con la Juventus), i rossoneri dovrebbero virare su altri profili per il loro attacco. Allegri avrebbe indicato già una caratteristica importante: vorrebbe una prima punta che conosca la Serie A e che dunque non abbia bisogno di tempo per adattarsi. Moise Kean della Fiorentina e Mateo Retegui dell’Al-Qadisiya potrebbero essere due target da tenere ben presenti. Il quotidiano fa altri nomi: Gabriel Jesus, Darwin Nunez e Nicolas Jackson.