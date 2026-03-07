Pianeta Milan
Calciomercato Milan, con il ritorno in Champions League si potrà puntare su un grande attaccante in estate. La chiara richiesta di Allegri. I dettagli da 'Tuttosport'
Il Milan ha un chiaro obiettivo in questa stagione: chiudere tra i primi quattro posti in campionato per qualificarsi alla prossima edizione dalla Champions League. In questo modo il Diavolo avrebbe 60 milioni che garantirebbe la Uefa. Soldi a cui andrebbero anche aggiunti i ricavi dai giocatori in prestito. Un incasso potenziale molto importante che permetterebbe alla dirigenza rossonera di rinforzare la rosa in estate.

Come scrive 'Tuttosport' Allegri si aspetterebbe almeno una prima punta dalla prossima sessione di calciomercato per il suo Milan. Non più Mateta (cercato a gennaio) o Vlahovic (vicino al rinnovo con la Juventus), i rossoneri dovrebbero virare su altri profili per il loro attacco. Allegri avrebbe indicato già una caratteristica importante: vorrebbe una prima punta che conosca la Serie A e che dunque non abbia bisogno di tempo per adattarsi. Moise Kean della Fiorentina e Mateo Retegui dell’Al-Qadisiya potrebbero essere due target da tenere ben presenti. Il quotidiano fa altri nomi: Gabriel Jesus, Darwin Nunez e Nicolas Jackson.

