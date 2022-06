Di Marzio: “Se il Milan deciderà di fare l’attaccante sarà Raspadori” | News

Intervenuto durante 'Calciomercato - L'originale', Gianluca Di Marzio ha parlato dei movimenti di mercato del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Raspadori è una possibilità concreta perché al Milan piace molto, l'ha confermato agli agenti. Non è partita una trattativa, però è vero che il Sassulo ha preso un attaccante (Alvarez, nr) ed è più tranquilla nel valutare un'offerta. Il Milan deve definire gli ultimi dettagli per Sanches, mi sento di dire che sarà un giocatore del Milan, così come Florenzi. Botman si è complicato, dunque bisogna cercare anche delle alternative. Il Milan potrebbe acquistare anche un esterno alto, come De Ketlaerea e Berardi, ma se il Milan decide di fare l'attaccante allora sarà Raspadori". Milan, le top news di oggi: Bremer lontano, arriva Gabriel Jesus?