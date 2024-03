Milan, quale futuro in panchina? Ibrahimovic, scrive SportMediaset, avrà in mano la decisione finale. Antonio Conte sarebbe il favorito

Milan, quale futuro in panchina ? Ibrahimovic , scrive SportMediaset, non è solo un consulente di RedBird: lo svedese è una sorta di vice dello stesso Gerry Cardinale . Nel Milan del prossimo anno, quindi, ci potrebbe essere la grossa mano di Ibrahimovic, a partire dall'allenatore . Zlatan vorrebbe lasciare il segno e lo farà sul mercato, gestendo le principali operazioni, ma tutta l'area tecnico-sportiva dovrebbe essere sotto il suo controllo.

Panchina Milan, il futuro dice Conte?

Ibrahimovic, si legge, vorrebbe presentarsi con un gran nome: il preferito dell'ex numero undici, sarebbe Antonio Conte. Mediaset riporta le parole dello storico vice dell'ex juventino (le trovi qui). Si parla di Champions League e progetto, due parole che potrebbero collimare bene con il pensiero di Cardinale. La volontà di Ibrahimovic sarebbe chiara, naturalmente tanti tasselli devono essere messi al posto giusto. A partire dal mercato, dove Conte potrebbe chiedere ampi investimenti: da capire se la proprietà americana ha intenzione di accontentare l'ex di Inter e Juve in tutto e per tutto. Ricordiamo che, secondo quanto risulta alla nostra redazione, Conte difficilmente sarà il nuovo allenatore del Milan (LEGGI QUI). LEGGI ANCHE: Lazio-Milan, le probabili formazioni. Un solo dubbio per Pioli