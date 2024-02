Panchina Milan, Conte si allontana? La situazione | PM News

Antonio Conte, tecnico ex Inter , è stato spesso accostato alla panchina del Milan per la prossima stagione. Le ultime

Antonio Conte, ex allenatore di Inter e Juventus, attualmente è senza panchina. In vista della prossima stagione, il suo nome orbita intorno al Milan ormai da parecchie settimane, anche se secondo quanto appreso dalla nostra redazione in questo lasso di tempo, il suo approdo in rossonero è sempre risultato molto difficile