Antonio Conte , ex allenatore di Juventus e Inter in Serie A , nonché della Nazionale Italiana , è stato accostato - dai 'rumors' di calciomercato - anche alla panchina del Milan , in sostituzione di Stefano Pioli , per la stagione 2024-2025 . Il suo ex vice allenatore in bianconero, Angelo Alessio , ha parlato del futuro dell'ex manager anche di Chelsea e Tottenham in Premier League a 'TuttoJuve'.

Conte allenatore del Milan? Le dichiarazioni di Alessio

"Lo vedremo in una squadra che gli possa dare l’opportunità di poter lottare per un trofeo europeo e non solo per il campionato. A lui piacerebbe vincere la Champions League, per cui l’augurio sarebbe di vederlo in un club italiano o estero che possa competere per questo obiettivo. Credo sarà una scelta ponderata, con un progetto di qualche anno. Conosciamo tutti la bravura di Antonio nel costruire e andare poi a lavorare con quei giocatori per vincere", ha esordito Alessio su Conte.