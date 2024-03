Lazio-Milan, le probabili formazioni: Pioli ha un solo dubbio

Lazio-Milan, ecco le probabili formazioni: Pioli non dovrebbe cambiare molto, ma resta un solo dubbio. Per Sarri ballottaggio in attacco

Emiliano Guadagnoli Redattore 1 marzo 2024 (modifica il 1 marzo 2024 | 10:48)

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, fa il punto su Lazio-Milan. I rossoneri oggi scenderanno in campo allo Stadio Olimpico per la 27^ giornata del campionato di Serie A 2023-24. I rossoneri affronteranno la Lazio, contro la quale hanno vinto, e anche bene, nel girone d'andata. Ecco le ultime sulla probabili formazioni di Lazio e Milan.