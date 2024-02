Il Milan rischia di perdere uno dei protagonisti del momento nella sfida di domani sera contro la Lazio, in programma allo stadio Olimpico di Roma e quasi decisiva in ottica qualificazione alla prossima Champions League: secondo quanto risulta alla nostra redazione, infatti Theo Hernandezè in dubbio per il match di anticipo della 27esima giornata Serie A contro i biancocelesti, a causa di una botta al piede rimediata in allenamento nella giornata di oggi. Il giocatore sarà valutato domani e potrebbe non partire da titolare. In quel caso al suo posto potrebbe giocare Florenzi, con Calabria da terzino destro. Vedremo quale sarà la scelta definitiva di Stefano Pioli. LEGGI ANCHE: Milan, stadio e infortuni. Ecco le parole di Gerry Cardinale