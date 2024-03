CALCIOMERCATO MILAN

La sessione invernale di calciomercato è terminata da qualche settimana ma il Milan, che nel periodo di 'riparazione' non ha fatto granché, è già proiettato di slancio al futuro e alla prossima stagione. È un periodo cruciale, questo, in casa rossonera: si dovrà decidere, infatti, il destino dell'allenatore Stefano Pioli e in base a ciò che sceglierà il club, a cascata, arriveranno anche le scelte in sede di mercato. Questa sera il Milan si gioca l'accesso agli ottavi di Europa League.