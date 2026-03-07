Calciomercato Milan, centrocampo: sogno Milinkovic-Savic

'Tuttosport' parla anche del centrocampo rossonero. Se Luka Modric dovesse rimanere in rossonero, il Diavolo dovrebbe intervenire solo su un rinforzo nel reparto ovvero una mezzala destra. Nell’ultima settimana c’è stata l’accelerazione e la successiva frenata per André del Corinthians: secondo il quotidiano al momento l'operazione sarebbe ferma. Anche in caso di arrivo del brasiliano Allegri gradirebbe un giocatore più pronto con un sogno ovvero Sergej Milinkovic-Savic, oggi all’Al-Hilal. Secondo il quotidiano ad oggi sarebbe irraggiungibile. Possibile anche un colpo sulla trequarti: piacerebbe tanto il 18enne nazionale greco Karetsas del Genk.