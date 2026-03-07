Calciomercato Milan, centrocampo: sogno Milinkovic-Savic

Pianeta Milan
Colpo a centrocampo? Se resta Modric solo una necessità. Sogno Milinkovic-Savic




Calciomercato Milan, Luka Modric potrebbe decidere il destino del centrocampo rossonero. Per il reparto il sogno è Milinkovic-Savic
Il Milan continua con la sua stagione con un obiettivo in testa: chiudere tra i primi quattro posti in campionato, una posizione che consentirebbe al club di giocare la Champions League dopo una stagione di assenza. In questo modo il Diavolo avrebbe 60 milioni che garantirebbe la Uefa. Soldi a cui andrebbero anche aggiunti i riscatti dei possibili prestiti e anche delle cessioni estive possibili. Per la dirigenza del Milan potrebbe essere un bel gruzzoletto.

'Tuttosport' parla anche del centrocampo rossonero. Se Luka Modric dovesse rimanere in rossonero, il Diavolo dovrebbe intervenire solo su un rinforzo nel reparto ovvero una mezzala destra. Nell’ultima settimana c’è stata l’accelerazione e la successiva frenata per André del Corinthians: secondo il quotidiano al momento l'operazione sarebbe ferma. Anche in caso di arrivo del brasiliano Allegri gradirebbe un giocatore più pronto con un sogno ovvero Sergej Milinkovic-Savic, oggi all’Al-Hilal. Secondo il quotidiano ad oggi sarebbe irraggiungibile. Possibile anche un colpo sulla trequarti: piacerebbe tanto il 18enne nazionale greco Karetsas del Genk.

 

