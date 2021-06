Clamoroso in Inghilterra – Tottenham, salta Fonseca. Pronto Gattuso

Clamoroso in Inghilterra: sembra saltare l'arrivo di Fonseca sulla panchina del Tottenham. Pronto Gennaro Gattuso

Clamorosa notizia lanciata dal giornalista Gianluca Di Marzio. Gennaro Gattuso potrebbe diventare presto il nuovo allenatore del Tottenham. Sarebbe saltato per motivi fiscali l'approdo di Fonseca, ex allenatore della Roma, sulla panchina inglese. Il Tottenham avrebbe già avviato i primi contatti con Gattuso, che, nella giornata di oggi, ha ufficializzato il divorzio dalla Fiorentina per le incomprensioni con il presidente Commisso.