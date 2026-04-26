Continuano le voci di calciomercato per quanto riguarda il Milan: i rossoneri sarebbero alla ricerca di giocatori forti per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Per farlo, però, potrebbero anche essere necessari cessioni in estate. Occhio quindi a quei giocatori che potrebbe non rientrare più nel progetto dei rossoneri per le prossime stagioni. Ecco i dettagli su un centrocampista del Diavolo.
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, Fofana può salutare il Milan: prezzo deciso. Ecco chi lo vuole. Spunta …
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato, Fofana può salutare il Milan: prezzo deciso. Ecco chi lo vuole. Spunta …
Calciomercato Milan, Fofana potrebbe essere ceduto in estate per una cifra già decisa dai rossoneri. Già squadre molto interessate. Ecco le ultime novità da 'Tuttosport'
Come riportato da 'Tuttosport', il Milan sarebbe disposto a 'sacrificare' Fofana in vista della prossima sessione di calciomercato. Il francese non avrebbe mai del tutto stregato Massimiliano Allegri, che starebbero spingendo per l'arrivo di Leon Goretzka a centrocampo. Secondo il quotidiano, la Turchia non sarebbe una piazza gradita al centrocampista: occhio quindi all'ipotesi Premier League e in particolare al West Ham. Occhio anche alla Francia: Paulo Fonseca potrebbe spingerlo per riaverlo, ma stavolta al Lione, specialmente se il club francese dovesse qualificarsi in Champions League. Su Fofana ci sarebbe anche il Marsiglia. Prezzo? Il Milan chiederebbe circa 30 milioni di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA