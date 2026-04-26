Come riportato da 'Tuttosport', il Milan sarebbe disposto a 'sacrificare' Fofana in vista della prossima sessione di calciomercato. Il francese non avrebbe mai del tutto stregato Massimiliano Allegri, che starebbero spingendo per l'arrivo di Leon Goretzka a centrocampo. Secondo il quotidiano, la Turchia non sarebbe una piazza gradita al centrocampista: occhio quindi all'ipotesi Premier League e in particolare al West Ham. Occhio anche alla Francia: Paulo Fonseca potrebbe spingerlo per riaverlo, ma stavolta al Lione, specialmente se il club francese dovesse qualificarsi in Champions League. Su Fofana ci sarebbe anche il Marsiglia. Prezzo? Il Milan chiederebbe circa 30 milioni di euro.