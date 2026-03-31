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Calciomercato, ecco perché Zaniolo al Milan sarebbe un colpo targato Paolo Maldini

il Milan pensa a Zaniolo: un profilo sempre stimato da Maldini e oggi di nuovo attuale sul mercato rossonero
Il Milan pensa a Nicolò Zaniolo: un profilo sempre stimato da Paolo Maldini e oggi di nuovo attuale sul mercato rossonero
Redazione PM

Il nome di Nicolò Zaniolo torna a gravitare attorno al Milan. Non si tratta di una novità: l’esterno offensivo è stato a lungo un pallino di Paolo Maldini durante la sua esperienza dirigenziale in rossonero. Un interesse concreto, coltivato in più sessioni di mercato, ma mai trasformato in un trasferimento ufficiale.

Calciomercato Milan, Zaniolo: un’idea nata da Paolo Maldini

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Nell’estate del 2022, Zaniolo rappresentava l’alternativa principale a De Ketelaere. Maldini e Frederic Massara lo stimavano apertamente, così come Stefano Pioli (al tempo allenatore del Milan), pronto ad accoglierlo in rosa. A gennaio 2023 ci fu un nuovo tentativo con la Roma, ma la richiesta da circa 30 milioni frenò tutto. Anche dopo il trasferimento al Galatasaray, l’ex capitano avrebbe valutato un affondo, prima del suo addio alla dirigenza che ha fatto definitivamente saltare la trattativa.

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Scenario attuale e prospettive

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Oggi Zaniolo è all’Udinese, in prestito dal Galatasaray, ma il riscatto, fissato intorno ai 10 milioni, sembra essere davvero vicino. 6 gol e 6 assist in 32 presenze certificano in questa stagione per lui, ma il futuro resta incerto. Il Milan, ora guidato sul mercato da Igli Tare, è tornato a riflettere sull’opportunità. Un profilo che piace anche a Massimiliano Allegri e che, per caratteristiche e storia, rappresenterebbe un filo conduttore con la visione tecnica di Paolo Maldini.

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