Oggi Zaniolo è all’Udinese, in prestito dal Galatasaray, ma il riscatto, fissato intorno ai 10 milioni, sembra essere davvero vicino. 6 gol e 6 assist in 32 presenze certificano in questa stagione per lui, ma il futuro resta incerto. Il Milan, ora guidato sul mercato da Igli Tare, è tornato a riflettere sull’opportunità. Un profilo che piace anche a Massimiliano Allegri e che, per caratteristiche e storia, rappresenterebbe un filo conduttore con la visione tecnica di Paolo Maldini.