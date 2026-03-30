Il 30 marzo del 2008, Paolo Maldini segnava il suo ultimo gol con il Milan

Scoppia il caso Kostic. Milan, che idea per l’attacco del prossimo anno. Novità su André e Bellanova
Il suo palmarès racconta la grandezza di un’epoca: 5 Champions League, 7 Scudetti, 5 Supercoppe UEFA, 2 Coppe Intercontinentali, 1 Mondiale per club, 1 Coppa Italia e 5 Supercoppe italiane. Numeri che lo rendono il più vincente nella storia rossonera.
LEGGI ANCHE: Scoppia il caso Kostic. Milan, che idea per l'attacco del prossimo anno. Novità su André e Bellanova
La dinastia Maldini, iniziata con Cesare nel 1954 e proseguita fino al debutto di Daniel nel 2020, ha attraversato 66 anni di storia. Ma quel 30 marzo resta l’ultimo gol del Capitano: un frammento eterno di Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA