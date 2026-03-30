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PIANETAMILAN la storia amarcord Il 30 marzo di Paolo Maldini: 18 anni fa il Capitano segnava il suo ultimo gol con la maglia del Milan

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Il 30 marzo di Paolo Maldini: 18 anni fa il Capitano segnava il suo ultimo gol con la maglia del Milan

Il 30 marzo del 2008, Paolo Maldini segnava il suo ultimo gol con il Milan
Esattamente diciotto anni fa, Maldini firmava l’ultima rete in rossonero: il frammento finale della storia d'amore fra Paolo e il Milan
Redazione PM

l 30 marzo 2008 non è una data qualunque nella storia rossonera. Quel giorno, durante la 31ª giornata della stagione 2007-2008, Paolo Maldini segnò l’ultimo gol della sua carriera con la maglia del Milan. A 'San Siro', nella sfida poi persa 1-2 contro l’Atalanta, il capitano trovò la rete all’85’ con un colpo di testa su calcio d’angolo. Un sigillo che chiude simbolicamente un percorso straordinario.

Una carriera irripetibile

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Con 33 gol in 902 presenze complessive, Maldini è il giocatore con più apparizioni nella storia del Milan. Dal debutto nel 1984 fino al ritiro nel 2009, ha attraversato 25 anni di calcio ad altissimo livello, diventando il simbolo del club.

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Il suo palmarès racconta la grandezza di un’epoca: 5 Champions League, 7 Scudetti, 5 Supercoppe UEFA, 2 Coppe Intercontinentali, 1 Mondiale per club, 1 Coppa Italia e 5 Supercoppe italiane. Numeri che lo rendono il più vincente nella storia rossonera.

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La dinastia Maldini, iniziata con Cesare nel 1954 e proseguita fino al debutto di Daniel nel 2020, ha attraversato 66 anni di storia. Ma quel 30 marzo resta l’ultimo gol del Capitano: un frammento eterno di Milan.

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