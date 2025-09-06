Pianeta Milan
Calciomercato, Suzuki l’erede di Maignan? Non c’è soltanto il Milan

Zion Suzuki, portiere giapponese del Parma, potrebbe rilevare Mike Maignan tra i pali della porta rossonera nella stagione 2026-2027
Difficilmente Mike Maignan, portiere francese classe 1995, firmerà il rinnovo del contratto in scadenza con il Milan il 30 giugno 2026. Nonostante ora a Milanello si respiri un'aria nuova rispetto a quella dell'ultima annata, è altamente probabile che l'ex PSG e Lille lasci i rossoneri al termine della stagione appena iniziata.

Calciomercato Milan, piace Suzuki come erede di Maignan

I dialoghi per il rinnovo sono fermi da mesi e sembra complicato che possano riprendere. Al Milan, ad ogni modo, sono convinti che malgrado la precarietà della situazione non fermerà Maignan dal disputare un ultimo, grande campionato con il Diavolo. Per potersi salutare, magari, nel migliore dei modi possibili.

Chi potrebbe arrivare al suo posto? Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha rivelato come, a giugno, quando il Milan aveva ricevuto l'offerta del Chelsea per Maignan, si era già guardato intorno, individuando in Zion Suzuki il suo sostituto. Il portiere giapponese, classe 2002, è il preferito del Diavolo per rimpiazzare in futuro il titolare della Nazionale francese.

Il Parma lo valuta 30-40 milioni. Piace a molti in Europa

Ma quanto potrebbe costare Suzuki? Per Moretto, il Parma valuta il suo estremo difensore tra i 30 e i 40 milioni di euro. Cifra alta, per un portiere che ha alle spalle una sola stagione in Europa, in cui ha alternato buone prestazioni a qualche prova non totalmente sufficiente. Il Milan resta interessato e, qualora decidesse di affondare il colpo su Suzuki da giugno in poi, dovrà fare i conti anche con la concorrenza: in Italia piace al Napoli (che, attualmente, si fida però di Alex Meret e Vanja Milinković-Savić) e in Europa occhio al Bayern Monaco.

