Calciomercato, Suzuki l’erede di Maignan? Non c’è soltanto il Milan

Chi potrebbe arrivare al suo posto? Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha rivelato come, a giugno, quando il Milan aveva ricevuto l'offerta del Chelsea per Maignan, si era già guardato intorno, individuando in Zion Suzuki il suo sostituto. Il portiere giapponese, classe 2002 , è il preferito del Diavolo per rimpiazzare in futuro il titolare della Nazionale francese .

Ma quanto potrebbe costare Suzuki? Per Moretto, il Parma valuta il suo estremo difensore tra i 30 e i 40 milioni di euro. Cifra alta, per un portiere che ha alle spalle una sola stagione in Europa, in cui ha alternato buone prestazioni a qualche prova non totalmente sufficiente. Il Milan resta interessato e, qualora decidesse di affondare il colpo su Suzuki da giugno in poi, dovrà fare i conti anche con la concorrenza: in Italia piace al Napoli (che, attualmente, si fida però di Alex Meret e Vanja Milinković-Savić) e in Europa occhio al Bayern Monaco.