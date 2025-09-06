Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Vos verso una cessione in prestito: ecco il suo futuro

Silvano Vos, centrocampista olandese classe 2005, è arrivato al Milan la scorsa stagione dall’Ajax per 5 milioni di euro. Tra il Milan Futuro e la prima squadra, però, non ha trovato molto minutaggio e non ha rispettato le aspettative dei tifosi, che scherzosamente lo avevano definito il “nuovo Seedorf”.

Quest’anno, dalle prime immagini del ritiro estivo, sembrava esserci un rapporto di fiducia tra Vos e Massimiliano Allegri, ma ciò non è bastato. Come rivelato in esclusiva da Matteo Moretto sul canale YouTube Fabrizio Romano in Italiano: "Silvano Vos è molto vicino al prestito in un club svizzero. Trattativa in fase avanzata".

Al momento non si conoscono ancora il club, la formula né le cifre dell’operazione, ma il prestito rappresenta, anche solo in parte, una sorta di “bocciatura” per Vos.

Vos il “nuovo Seedorf”: tra aspettative e prestazioni

L’obiettivo sarà accumulare minuti e fare esperienza, considerando che lo scorso anno con il Milan Futuro ha disputato solo 15 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie C.

Le caratteristiche del giocatore sono comunque dalla sua parte: forte fisicamente e tecnicamente, dotato di intelligenza tattica e duttilità. Proprio per questi motivi era stato paragonato a Seedorf. Il prestito in Svizzera potrebbe quindi rivelarsi una scelta positiva per farlo maturare e permettergli di esprimersi senza eccessive pressioni, seguendo un percorso di crescita simile a quello di altri giovani talenti come Calafiori.

