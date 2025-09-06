Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, retroscena su Zhegrova: “Ci sono stati contatti con il Milan”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, retroscena su Zhegrova: “Ci sono stati contatti con il Milan”

Calciomercato, retroscena su Zhegrova: “Ci sono stati contatti con il Milan” - immagine 1
Calciomercato Milan, retroscena su Zhegrova: il giocatore è stato vicino ai rossoneri prima della scelta Juventus. Ecco le parole dell'amico.
Francesco De Benedittis

Emergono retroscena sul calciomercato che vedono il Milan come protagonista. L’attore e amico di Edon Zhegrova, Vadar Bajrami, ha rivelato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com alcuni dettagli che coinvolgono anche il club rossonero.

Secondo quanto dichiarato da Bajrami, tra i numerosi club interessati all’esterno ex Lille ci sarebbe stato anche il Milan. Alla fine, però, Zhegrova ha deciso di trasferirsi alla Juventus. Ecco le parole di Bajrami.

LEGGI ANCHE

Bajrami (amico di Zhegrova): "Ha avuto molte offerte. Ci sono stati contatti anche con Roma e Milan"

—  

"Ha avuto tante offerte da gennaio in poi. Ci sono state offerte, dalla Premier League al Napoli, fino al Marsiglia. Ci sono stati anche contatti nel periodo precedente con altri club come la stessa Juventus, il Milan, la Roma".

LEGGI ANCHE: Matri: “Addio al Milan, il momento più difficile. Allegri? Rimasi male quando …” >>>

Va precisato che, sebbene il direttore sportivo rossonero Igli Tare fosse un grande estimatore di Zhegrova, non è mai stata presentata alcuna offerta ufficiale, ma ci sono stati solo contatti. Una scelta probabilmente legata anche al cambio di modulo attuato da Allegri, che avrebbe limitato le possibilità di utilizzo dell’esterno kosovaro.

Leggi anche
Calciomercato Milan, Gimenez sotto esame: a gennaio un nuovo nove ?
Calciomercato Milan, altre cessioni: dopo Bennacer toccherà ad Adli

© RIPRODUZIONE RISERVATA