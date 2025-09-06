Calciomercato, retroscena su Zhegrova: “Ci sono stati contatti con il Milan”

Bajrami (amico di Zhegrova): "Ha avuto molte offerte. Ci sono stati contatti anche con Roma e Milan"—
"Ha avuto tante offerte da gennaio in poi. Ci sono state offerte, dalla Premier League al Napoli, fino al Marsiglia. Ci sono stati anche contatti nel periodo precedente con altri club come la stessa Juventus, il Milan, la Roma".
Va precisato che, sebbene il direttore sportivo rossonero Igli Tare fosse un grande estimatore di Zhegrova, non è mai stata presentata alcuna offerta ufficiale, ma ci sono stati solo contatti. Una scelta probabilmente legata anche al cambio di modulo attuato da Allegri, che avrebbe limitato le possibilità di utilizzo dell’esterno kosovaro.
