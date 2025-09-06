Calciomercato Milan, altre cessioni: dopo Bennacer toccherà ad Adli

Durante l'estate Adli ha avuto varie opportunità per andare via, ma non ne ha trovata una evidentemente soddisfacente ed è rimasto. Ora, per lui, si guarda a quei Paesi laddove il calciomercato è ancora vivo, come per esempio Turchia, Belgio, Grecia, Russia ma, soprattutto, Arabia Saudita.
Il francese può andare via solo a titolo definitivo—
Si mormorava, infatti, di un pressing dell'Al-Shabab su Adli già da alcuni giorni. Staremo a vedere. A differenza di Bennacer, il cui contratto con il Milan scadrà il 30 giugno 2027, per Adli, il cui accordo con il club meneghino terminerà il 30 giugno 2026, una cessione in prestito non sarà possibile. Potrà andare via soltanto a titolo definitivo.
