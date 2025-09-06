Pianeta Milan
Calciomercato Milan, altre cessioni: dopo Bennacer toccherà ad Adli

Yacine Adli, centrocampista del Milan, è rimasto - insieme a Divock Origi - in esubero e in partenza: calciomercato ancora aperto in Arabia
Il Milan, nelle scorse ore, ha ceduto Ismaël Bennacer in prestito alla Dinamo Zagabria, visto che in Croazia la finestra estiva di calciomercato è ancora aperta: dopo il centrocampista algerino, ha commentato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, toccherà a Yacine Adli trovarsi una nuova sistemazione.

Calciomercato Milan, Adli resta in uscita

Il centrocampista francese, classe 2000, non è stato riscattato dai viola dopo una stagione tutto sommato positiva: tornato in rossonero, è stato messo subito fuori rosa. Spedito nel Milan Futuro di Massimo Oddo che, in questa stagione, parteciperà al campionato di Serie D.

Durante l'estate Adli ha avuto varie opportunità per andare via, ma non ne ha trovata una evidentemente soddisfacente ed è rimasto. Ora, per lui, si guarda a quei Paesi laddove il calciomercato è ancora vivo, come per esempio Turchia, Belgio, Grecia, Russia ma, soprattutto, Arabia Saudita.

Il francese può andare via solo a titolo definitivo

Si mormorava, infatti, di un pressing dell'Al-Shabab su Adli già da alcuni giorni. Staremo a vedere. A differenza di Bennacer, il cui contratto con il Milan scadrà il 30 giugno 2027, per Adli, il cui accordo con il club meneghino terminerà il 30 giugno 2026, una cessione in prestito non sarà possibile. Potrà andare via soltanto a titolo definitivo.

