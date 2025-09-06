Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Bennacer alla Dinamo di Boban. Ecco chi paga lo stipendio

Calciomercato Milan, sorpresa Bennacer: in prestito alla Dinamo Zagabria
Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, ha sfruttato il calciomercato ancora aperto in Croazia per accasarsi alla Dinamo Zagabria
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, in una trattativa lampo di calciomercato, nella notte tra giovedì e venerdì, Ismäel Bennacer si sia trasferito dal Milan alla Dinamo Zagabria.

Il centrocampista algerino, classe 1997, che era tornato in rossonero dopo il prestito di qualche mese all'Olympique Marsiglia, in Francia, era fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri, si allenava da solo e cercava una nuova sistemazione.

Sfruttando la finestra estiva di calciomercato ancora aperta in Croazia, l'ha trovata nella Dinamo Zagabria, che ha prelevato Bennacer dal Milan con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

La Dinamo, ha precisato la 'rosea', pagherà il 40% circa del suo stipendio, da 4 milioni di euro netti per questa stagione, pari a circa 1,6 milioni di euro. Il restante, rimarrà a carico del Milan, con cui Bennacer è sotto contratto ancora fino al 30 giugno 2027.

Bennacer, a Zagabria, ritroverà Zvonimir Boban, suo dirigente nel Milan: era stato lui, nel 2019, a volerlo fortemente in rossonero ed è stato sempre lui, 'Zorro', in qualità di Presidente della Dinamo Zagabria, a voler offrire ad un giocatore tormentato da problemi fisici e infortuni una chance per il rilancio.

