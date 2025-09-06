Calciomercato Milan, sorpresa Bennacer: in prestito alla Dinamo Zagabria

Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, ha sfruttato il calciomercato ancora aperto in Croazia per accasarsi alla Dinamo Zagabria

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, in una trattativa lampo di calciomercato, nella notte tra giovedì e venerdì, Ismäel Bennacer si sia trasferito dal Milan alla Dinamo Zagabria.